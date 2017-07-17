大仁科技大學餐旅系校外「綠色友善餐廳」研習活動 師生受益良多中央社 (2017-07-17 18:29)
大仁科技大學餐旅系校外「綠色友善餐廳」研習活動 師生受益良多
(中央社訊息服務20170717 18:28:55)為讓大仁科技大學教師與學生獲得餐旅經營新知，大仁科技大學餐旅管理系於知名餐廳「帕莎蒂娜義大利屋」舉行「綠色友善餐廳」研習。 該店是目前配合高雄市政府推行「綠色友善餐廳」並且通過認證標章的綠色環保餐廳之一。研習首先由高雄餐旅大學劉秀慧教授分享她制定及推動高雄市「綠色友善餐廳」評鑑指標的六大構面 (能源節省、環境保護、綠色安心飲食、綠色行動、衛生安全、永續經營) 及各項指標的意涵，讓在場師生們深刻了解何謂綠色友善餐廳。 在實務推動面上，也請到帕莎蒂娜義大利屋的袁徵霖顧問以該餐廳為例，從餐廳設備、食材、餐飲綠色環境、標章、到廢棄物環保回收，為師生們現場導覽並介紹講解；並分享取得「綠色友善餐廳」認證及推動困難處的寶貴實務經驗，讓大家留下深刻的印象。最後透過中午的用餐體驗讓與會者更加了解到「綠色友善餐廳」在食材、製備及環境的用心，師生同感收獲良多。
訊息來源：大仁科技大學
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