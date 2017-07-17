藥學系第10屆黃金舜校友榮任首都藥師公會理事長「大仁之光」



(中央社訊息服務20170717 18:28:16)第19屆臺北市藥師公會理事長暨理監事榮任餐會，於106年7月15日假華港城餐廳舉行，大仁科技大學校長、郭副校長、各級相關主管、校友總會及各分會會長、柯文哲市長、衛生署長、台北市衛生局長、全國藥師公會古理事長、藥界各公會代表、各大專藥學系代表等到場祝賀，席開百餘桌，現場熱烈非凡。 藥師公會第18屆理事長章修績致詞表示:「在其任內完成家庭藥師的制度，接下來反對中藥師、中藥技術士等工作，尚待黃理事長所帶領理監事團隊共同努力;」首都市長柯文哲致詞打趣說:「交接典禮像黃金舜的登基大典，」柯P說:「黃理事長為市政顧問幫助市府很多忙，以後台北市府也會與藥師公會配合來為市民服務」。衛福部長陳時中致詞表示:「為了食安必須購買各種精密儀器，但也要有放置的地點，希望大家支持，而非一定要建大規模建築物。」 黃理事長金舜主席致詞:「感謝歷任理事長以及幹部努力下，使會務運作，醫藥分業推動，持續教育，參與民眾用藥安全，反毒、防制藥物濫用，參與國際藥學會議。鼓勵藥師會員參與基層選舉等提升藥師地位和建立良好執業環境均具成效，感謝藥師會員、理監事們凝聚力量，棒棒交接，提升服務，日後將會繼續為醫藥分業單軌努力與其他醫療團體溝通合作來達成醫藥分業單軌制，21年來目標始終不會改變及堅持。」 大仁科技大學王校長在致詞時則對前、後任以及歷屆理事長、理監事付出給予肯定與支持。會中致贈感謝銘牌及當選證書，並邀請大仁科技大學許博勝老師現場表演花式調酒更為餐會增色不少。



訊息來源：大仁科技大學



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