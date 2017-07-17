2017超馬志工講習 不僅傳承經驗更傳遞超馬精神中央社 (2017-07-17 18:20)
2017超馬志工講習 不僅傳承經驗更傳遞超馬精神
(中央社訊息服務20170717 18:19:59)2017超級馬拉松志工研習課程於上周六圓滿結束！本屆課程移師依山傍水的東吳大學外雙溪校區，共計51位新進志工報名參與。
課程首先由郭豐州老師介紹超級馬拉松運動的歷史與精神、目前國際超馬運動組織推展，並將超馬運動的賽制分類與紀錄一一說明。現場邀請到長期協助超馬運動的周家興大哥分享擔任志工的見聞歷程，他剛於七月初隨代表隊至北愛爾蘭參與24H世界盃；由於補給志工的細節太多小故事，原定30多分鐘都還分享不完，學員們也聽得意猶未盡！後半場課程，更讓學員在志工前輩的帶領下分組演練，實際體驗賽事志工重點組別的工作內容（包含獎典組、補給組、寄物組、交管機動組）。為了讓志工在賽事現場更具機動性，也特別課講解運動醫療相關的知識，讓學員們都能具備基礎概念，以備不時之需。
感謝每位學員的參與，希望每一位都帶著滿滿的收穫回家；更感謝志工前輩們的經驗分享與傳授！未來的日子，就讓我們投入熱血志工的行列，和迷人的超馬運動一起發光、發熱！
訊息來源：中華民國超級馬拉松跑者協會
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217284.aspx
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