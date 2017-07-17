校長及郭副校長出席臺南市大仁科大校友會第二屆第二次會員大會



(中央社訊息服務20170717 18:19:11)大仁科技大學臺南市大仁校友會第二屆第二次會員大會，於106年7月16日假台南市華宴餐廳召開，學校校長、郭副校長、陳文銓主任，校友總會陳淑真總會長、全台各校友會代表、校友眷屬、貴賓等出席與會。 大會由鄭會長育修主持，帶領齊唱大仁校歌，鄭會長致詞感謝母校校長、副校長、校董、前會長、校友總會會長、幹部、各分會會長及代表踴躍出席，也謝謝理監事與校友們第二屆全力支持配合使會務順利推動。校長等人受邀致詞時表示，希望校友們共同協助母校招生事宜，目前全國計有8縣市全國藥師公會理事長為大仁校友擔任，請繼續支持，也特別感謝去年總會自強活動，於苗栗鄭會長立康生醫公司參觀及召開總會第六屆第三次理監事會議，提供完備會場，晚上招待全員於頭份市客家餐廳聯誼餐敘。7月23日藥師國考分北、中、南舉行請各所屬校友會蒞場服務等。 會中報告會務報告並進行審議通過各項財務經費之計劃及結算，大會在餐敘聯誼後圓滿結束。



訊息來源：大仁科技大學



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