台東縣警局關山分局警察機動派出所讓您「賞球」無煩惱！



(中央社訊息服務20170717 18:12:39)「好漂亮的熱氣球唷」！五彩繽紛、造型奇特及五光十射的「2017臺灣熱氣球嘉年華會」活動，自106年6月30日起至8月6日止於臺東縣鹿野鄉高台大草原區熱鬧「開飛」！該活動預計將吸引七、八十萬名來自國內外的遊客前來「朝聖」！屆時將為當地帶來龐大旅遊商機，但相對的也將湧進大量人車，當然就需要警察以維持交通及治安之平穩！



關山警察分局有鑑於此，為使整場活動能圓滿順利進行，在活動初期就與主辦單位臺東縣政府觀旅處及承辦活動公司進行多次路線規劃協調會議，建構大眾運輸接駁機制，務使交通動線順暢，避免車潮壅塞及預防交通事故之發生，另當大家目光都投向天際線上五彩繽紛及造型奇特的熱氣球的同時，該分局為讓民眾能盡興的「一飽眼福」，便衣刑警機警的穿梭在人群中執行防竊勤務，以免民眾「摳摳」遭第三隻手摸走，而壞了遊興！除此之外，更在活動現場設置「機動派出所」，可立即受理民眾報案、道路(景點)諮詢及實施「青春專案」宣導，真可謂是「一舉數得」啊！現場宣導有獎徵答，獎品豐富實用，請民眾多加利用，有看又有拿啦！



關山警察分局表示，運用「2017臺灣熱氣球嘉年華會」活動會場設置「機動派出所」，除能就近服務民眾外，並能藉由人潮擴大「青春專案」宣導層面，喚起家長重視暑假期間青少年的身心健康，期能即時發現、即時導正，以避免青少年受不法及毒品之侵害！也能讓民眾「賞球」無煩惱啦！



訊息來源：台東縣政府



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