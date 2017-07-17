「加入勞工大學，掌握新未來」106年度臺東縣勞工大學開學了



(中央社訊息服務20170717 18:10:35)臺東縣政府為提高轄內勞工朋友終身學習機會，於101年開辦臺東縣勞工大學迄今，總計有12位學員滿700小時，今年度已有253人參與勞工大學課程。縣府特別於今(17)日下午1點在臺東大學臺東校區教學大樓5樓視聽教室A舉行106年度開學典禮，由縣府秘書長陳明仁主持，包括國立台東大學校長曾耀銘、縣府社會處長曹劍秋等貴賓與會誠摯邀請臺東所有朋友一起參加，現場有多門免費課程提供諮詢及受理報名。 臺東縣勞工大學自101年創辦迄今，藉由勞動部就業安定基金補助辦理失業者職業訓練計畫每年培訓人數約150人，為整合資源及因應時代潮流，並實踐「國際幸福城市」願景，勞工大學除原有職業訓練課程，今年委託國立臺東大學辦理，新增不少豐富有趣的課程，技能學習類、語言學習類、文獻與運動休閒類、農產品開發食品加工技術伴手禮創意開發、整合行銷實務應用(含微影片、VR等)等課程，所有開辦的課程全部免費。今年首開第一個班級是觀光與生活韓語班，報名開放不到四個小時就已額滿，後續的日語班、APP證照班也都是開放報名既被秒殺的現象，達到人人「幸福工作 樂在臺東」的目標，促進國民創業、就業更寬廣的道路。 臺東縣政府社會處曹劍秋處長表示，臺東資源有限，不如外縣市有很多終身學習管道，臺東縣勞工大學提供臺東在地勞工朋友免費進修的機會。希望增進臺東縣勞工朋友知能及技能，進而提升所得。 勞工大學課程種類囊括四個大面向:技能學習、語言學習、文化休閒及運動休閒、其他實務課程，今年也開辦的課程包含 APP 證 照 班、觀光與生活韓語、觀光與生活日語休閒創客健康財、跨境電子商務等，共計已有120位學員加入，後續將開辦更多樣式的課程，歡迎您報名的加入我們勞工大學的行列，課程完全免費，開課日期及課程簡章請關注勞工大學網站: http://163.29.101.94:8080/TBJZ_LAB/，或加入FB粉絲團，搜尋-國立臺東大學勞工大學。



訊息來源：台東縣政府



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