救國團辦理傳統童玩教學 祖孫共學創雙贏



(中央社訊息服務20170717 17:22:12)藉傳統童玩教學經驗傳承，增進祖孫溝通互動，救國團台東縣團委會15日於救國團202教室舉辦「代代學無涯~傳統童玩教學」祖孫共學體驗營，邀請到花蓮縣林榮國小馬麗環老師分享溫馨祖孫情~繪本導讀，及王邦正老師帶領手做傳統童玩教學課程，透過活動鼓勵學童與年長者互動，與長輩分享生活，並給予鼓勵及回饋，促進世代間互惠互動的教育目的。



這項由台東縣教育處、台東縣家庭教育中心主辦，救國團台東縣團委會承辦的祖孫共學體驗營，日前於台東縣救國團202教室舉辦，由救國團總幹事林耀埜主持，總幹事表示救國團持續推廣民俗童玩技藝及提倡環保再利用，暑假結合社會資源辦理「創意好玩藝~傳統童玩教學DIY課程研習」，邀請花蓮縣洄瀾孩子王邦正老師及馬麗環等二位老師，利用環保的素材發揮創意，讓參加的阿公阿媽或父母陪著孩童共同體驗製作童玩的樂趣，進而增進代間情誼，達到文化反哺的實質意義。 救國團主任委員陳宏宗副議長對救國團辦理童玩DIY課程研習表示讚許，他說，許多童年的記憶和兒時親手製作的童玩，迄今仍記憶猶新，尤其是運用環保素材(寶特瓶、竹筷…等)，讓孩童自己發揮創意製作，更是件有意義的事。 救國團總幹事林耀埜表示：救國團規劃該項活動，將台灣傳統童玩賦予創新和遊戲的概念，希望喚起阿公阿媽或父母親們童年回憶，也讓新一代的孩子體會傳統文化，激發創意思維。還記得小時候用免洗筷DIY製作的竹筷槍，或是以紙杯製作風車及紙飛機教學童玩嗎？透過遊戲的方式培養孩子與家長的互動關係，增加孩子的信心、勇於挑戰，並發揮團隊精神完成任務，救國團希望祖孫共學體驗營也讓家長藉此培養良好親子關係，共同歡度愉快的暑假生活。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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