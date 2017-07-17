優雅用餐禮儀從小學起 明道幼兒園上菜了



(中央社訊息服務20170717 17:09:30)有的父母因為怕小孩吵，盡量不帶外出公共場合用餐，但這樣同時也喪失教育小孩的機會。在明道大學附設幼兒園每兩個星期安排1次餐桌禮儀課程，教小朋友了解飲食的文化和學習用餐的規矩，更特別的是，這些課程全都來真的！會破的玻璃杯、很重的不袗刀叉，效法歐美國家的教育方式，讓小朋友實際動手用用看，實現體驗教育的核心價值。 明道大學校園內歐式小木屋除了當作教授的宿舍外，也是幼兒園體驗教育的教室，這天餐桌上布置著西式餐盤和餐點，不是要迎接貴賓，而是一群來自附設幼兒園維尼熊班的小小貴客，明道附設幼兒園許育華老師說，餐桌禮儀的課程，吃飯前老師會先教小朋友認識每種餐具的用法，有中式的也有西式的，小朋友聽完以後，午餐馬上就是使用剛剛課堂上教的東西，可以加深印象。而且與其他學校不同的做法，明道附設幼兒園午餐準備瓷盤、玻璃杯和不袗刀叉等餐具，每位小朋友坐上餐桌就像紳士淑女ㄧ般的優雅。 參與觀課的家長吳美芳表示，自從在學校上過餐桌禮儀後，小朋友回家也都自己吃自己來，而且使用的就是實際生活中的餐具，小朋友知道那是會破的，反而會更加小心。另一位家長陳律帆表示，餐桌禮儀的課程能夠早點從小開始，家長就能夠早點輕鬆，尤其這是生活教育，反而比專業教育更重要。明道大學附設幼兒園實行體驗教育，將課程融入食衣住行，讓小朋友自然而然在生活中學習與成長。



訊息來源：明道學校財團法人明道大學



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