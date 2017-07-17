為新戲造勢 免費牛肉麵送粉絲中央社 (2017-07-17 19:50)
新劇「一家人」主要演員李燕（右起）、韓瑜、陳霆、張玉嬿17日在台北為戲宣傳造勢，當起牛肉麵店一日店長，送出免費牛肉麵回饋粉絲。中央社實習記者劉佩姍攝 106年7月17日
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