免費牛肉麵送粉絲為新戲加持中央社 (2017-07-17 19:50)
新劇「一家人」主要演員陳霆（右起）、張玉嬿、李燕、韓瑜17日在台北為戲宣傳造勢，當起牛肉麵店一日店長，送出免費牛肉麵，與粉絲互動。中央社實習記者劉佩姍攝 106年7月17日
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