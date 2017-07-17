潘瑋柏攜新專輯回歸樂壇（1）中央社 (2017-07-17 19:50)
歌手潘瑋柏（圖）2017年最新專輯「illi 異類」將開放預購，他17日在預購記者會中難掩興奮之情，向現場粉絲高喊：「潘瑋柏回來了！」中央社實習記者陳婕翎攝 106年7月17日
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