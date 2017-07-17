Ella化身活力媽咪 大跳健康操中央社 (2017-07-17 19:50)
藝人Ella（陳嘉樺）17日獻出產後第一支舞，與學童一起大跳健康操，鼓勵大小朋友均衡飲食、培養運動好習慣。中央社 106年7月17日
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