金曲總製作陳鎮川 大爆「四大天后」內幕NOWnews今日新聞 (2017-07-17 19:06)
金曲總製作人陳鎮川日前接受POP Radio《娛樂最夠莉》專訪，在演藝圈已快30年的他，除參與過多屆金曲獎製作，還有「天后製作人」的稱號。他這次上節目笑談「四大天后」，表示他眼中的她們，張惠妹是「藝術家性格」、林憶蓮「精準」派、蕭亞軒「感覺」派，江蕙則是「謹慎」掛。
陳鎮川說：「藝人就像小孩，希望你了解她、眼中只有她」，他表示當經紀人，要讓藝人覺得安心。談起和幾位天后的合作，他透露林憶蓮很「精準」，做事總能「說到做到」，蕭亞軒則是「感覺派」的人，他透露：「Elva都叫我哥，因為我們倆眼睛都小小的，每次和她開會，光暖身就要2小時，再繼續聊至少要2小時以上！」「二姊」江蕙則是「謹慎」掛，曾開會開到半夜一點，就是為了要確保沒有遺漏任何細節。
陳鎮川上節目分享和天后合作經驗。（圖／ＯＯＯ攝 , 2017.xx.xx）
而天后張惠妹則有「藝術家性格」，他笑說有次跟她約開會，到了她家客廳等許久，沒想到她突然在房間用手機傳訊息說：「改天吧！」讓他哭笑不得。
談起張惠妹，陳鎮川也分享故事，多年前曾有報導因為對她不公平，讓她心情大受影響，打電話對他說：「怎麼老是這樣？那明天記者會不要辦了，我不想去了！」然後就掛上電話，讓工作人員很害怕，陳鎮川反而相當冷靜，因為他相信阿妹發洩完一定會妥善處理，果然她第二天還是照常出席記者會。
談起演藝圈多年經歷，陳鎮川超多故事可以分享，他表示當經紀人有時不能幫藝人做絕對的判斷，距離反而能產生幫助。而對於剛結束的金曲，他則表示每次結束金曲的一個月都會很倦怠，但調整好心情就會忘記一切，繼續為下一年努力。
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