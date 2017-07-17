女星憶酸民攻擊落淚 潘瑋柏霸氣安慰「不要哭」NOWnews今日新聞 (2017-07-17 19:11)
男星潘瑋柏近日與大陸女星吳昕，一起演出大陸節目《我們相愛吧》。隨著時間過去，兩人的互動也更加甜蜜，最近吳昕談到過去因為與男星合作，遭到酸民攻擊的往事時，忍不住落淚，潘瑋柏馬上展現霸氣一面，讓女方破涕而笑。
吳昕透露，過去常因為和男星合作而登上微博熱搜榜，但某些粉絲會認為是她故意炒作，就會留下酸言酸語惡意攻擊。談到此，吳昕忍不住拿起紙巾擋住臉，遮住落淚的樣子。
潘瑋柏隨後也給出承諾，直接說：「我不管妳以前碰到什麼樣子的人，但妳碰到我是就不用擔心。」他還做出承諾，若自己的粉絲也開始攻擊吳昕，「那你跟我說，我就退出演藝圈！」讓吳昕終於破涕為笑。潘瑋柏也柔聲的說：「別哭了！別哭了！」霸氣又溫暖的舉動，馬上圈粉無數。
吳昕談到被攻擊的往事，忍不住落淚。（圖／翻攝自微博 , 2017.07.17）
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