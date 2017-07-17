（中央社記者吳家豪台北17日電）OPPO今天宣布在台推出OPPO R11「熱力紅」全新配色，7月21日起至28日止將於全台指定通路展開限量預購，8月1日起於中華電信獨家開賣。



OPPO R11熱力紅空機建議售價新台幣16990元，購機即送熱力紅專屬禮盒。OPPO R11熱力紅預購將於7月21日開始至28日結束，可至OPPO網路商店、全台OPPO體驗店、Yahoo!奇摩購物中心、PChome線上購物、udn買東西購物中心、momo購物網、神腦線上預購，8月1日起中華電信獨家開賣。



前1000名預購者可享「1+1」雙重好禮，除熱力紅購機專屬禮盒外，再加贈熱力紅預購禮包。



此外，凡參與預購並於8月1日至20日期間登錄手機序號，還可再抽9月2日、9月3日於高雄巨蛋舉辦的「OPPO Camera Phone 如果 田馥甄巡迴演唱會PLUS」門票，得獎名單將於8月21日公布於OPPO官方網站。



OPPO R11搭載全新Snapdragon 660處理器、4GB RAM、64GB ROM與支援擴充256GB記憶卡；由2000萬畫素長焦鏡與1600萬畫素F1.7大光圈廣角鏡組成的雙主鏡頭，搭配2000萬畫素前鏡頭以及與Qualcomm聯合訂製的Spectra ISP影像處理器，具備專業人像模式、美顏4.0、自動HDR（高動態範圍）、全新濾鏡與景深功能。1060717