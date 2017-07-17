（中央社記者鄭景雯台北17日電）天后級歌手經紀人的陳鎮川，提及和藝人的相處之道就是講重點、保持距離、不能太黏膩，張惠妹有「藝術家性格」、林憶蓮很「精準」、蕭亞軒是「感覺派」、江蕙則是「謹慎」。



陳鎮川上週末接受POP Radio「娛樂最夠莉」專訪，提到進入圈子快30年，越明白工作要快樂，別把糾結與不愉快的情緒帶回家。



他身為林憶蓮、張惠妹、蕭亞軒等天后級歌手的經紀人，會去累積彼此的熟悉度，並充分了解藝人，「藝人就像小孩子，希望你了解她、眼中只有她，主要就是要讓藝人覺得，你在她就會安心」。



陳鎮川和藝人的相處之道就是「講重點」、「保持距離」、「不能太黏膩」，他憶起多年前有一篇報導對張惠妹不公平，張惠妹當下就打了一通電話給他，「怎麼老是這樣？那明天記者會不要辦了，我不想去了」，就掛掉電話。



當時全公司上下都很緊張，陳鎮川不急不徐地說，「不要處理，讓她發洩，以她的成熟度消化完之後就好，她明天會出現」，果真張惠妹隔天照常出席記者會，陳鎮川說，有時候不能幫藝人做絕對的判斷時，距離就會產生幫助。



而每個藝人性格不同，開會狀況也不同。陳鎮川說，林憶蓮很「精準」，前陣子她來台北，臨時說要開會15分鐘，兩人就真的只聊了15分鐘，最後只簡單寒暄兩句就分開，非常有效率。



Elva蕭亞軒則是「感覺派」，陳鎮川笑說，「Elva都叫我哥，因為我們倆眼睛都小小的，每次和她開會，光暖身就要2小時，再繼續聊至少要2小時以上」。



張惠妹則是「藝術家性格」，陳鎮川跟她約了要開會，都到她家客廳等很久，她會突然在房間用手機傳訊息說「改天吧」，讓人哭笑不得。



陳鎮川提到「二姊」江蕙也是很特別，有次開會到清晨1時，已經聊到沒有話，二姊因為擔心會遺漏任何細節，只好說「阿捏，再半小時結束」，但之後在這半小時，的確討論到一些事情，非常用心謹慎。1060717