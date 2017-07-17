家家上海不插電開唱，讓粉絲大飽耳福。（圖／相信音樂提供 , 2017.7.17）

歌手家家最近行程滿檔，前一晚還在師兄五月天的《人生無限公司》貴陽演唱會當開場嘉賓，隔天就飛往上海，舉辦《還是想念》新歌分享會。她以「不插電」演唱，希望呈現最完美的表演給粉絲，還獻唱「昊恩家家」時期的歌曲《星星數不清》，讓歌迷大呼感動。

家家這次上海開唱，是《還是想念》新歌分享會的大陸首站，選在大陸「最美書店」開唱，小小的場地擠滿粉絲，她一連獻唱多首新專輯歌曲，還演唱《命運》、《填空》等之前專輯中的「經典」，現場粉絲也與她一起大合唱，場面溫馨。