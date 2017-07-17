李燕（右）和韓瑜、陳霆及張玉嬿出席一日店長活動。（圖／三立，2017.07.17）

張玉嬿、陳霆在三立八點檔《一家人》中飾演夫妻，靠著一間牛肉麵店養大「春夏秋冬」4位寶貝女兒，今（17）日他們帶著「曉春」韓瑜、「曉秋」李燕一同擔任牛肉麵店一日店長，聊到拍戲趣事，李燕大爆料，劇裡演她男朋友「威廉」的趙駿亞其實私下很愛開玩笑，沒想到劇裡卻要他演情感豐富的「愛哭包」，讓李燕在跟他對戲的時候差點笑場。

前幾集有場戲是趙駿亞帶李燕到外面過夜，燈光美氣氛佳的情形下，2人抱在一起擁吻，沒想到當趙駿亞準備解開李燕衣服的釦子，要發生親密關係時卻被李燕拒絕，求歡不成的趙駿亞因此流下傷心的眼淚。李燕笑說：「趙駿亞不是你們在戲裡看到的那樣！他很愛開玩笑，來片場就是來交朋友的，看到他哭會覺得很難想像，怎麼這樣就哭了！」

趙駿亞的另類「反差萌」雖讓李燕哭笑不得，但李燕也透露，如果需要情緒很重的戲，即使是拍背影，她也是會很講義氣的陪趙駿亞一起哭。她還忍不住劇透：「我們2個要結婚囉！」未來曉秋會表現出精明的一面，先讓準婆婆（柯素雲飾演）認同。