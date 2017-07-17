（中央社記者林沂鋒、賴麒元台北17日電）三立八點檔《一家人》演員陳霆、張玉嬿、韓瑜、李燕今天擔任一日店長，端上免費牛肉麵，與劇迷互動。



穿上《一家人》劇中的「四季牛肉麵」圍裙，從滾燙熱鍋中撈麵，夾上一塊又一塊的牛肉，演員陳霆、張玉嬿、韓瑜、李燕擔任一日店長，端出免費牛肉麵回饋粉絲。



張玉嬿說，自己非常喜歡吃牛肉麵，有一陣子經常造訪名店，把台北市好吃的牛肉麵吃透透。



三立八點檔《一家人》以平凡家庭生活為背景，戲中陳霆與張玉嬿飾演一對夫妻，共同經營牛肉麵店，4位女兒由韓瑜、陳珮騏、李燕、臧芮軒飾演。



李燕預告，劇中最近會有婚禮戲，與演員趙駿亞正在籌畫婚禮。被問到現實生活中的情感問題，李燕說，她對感情順位是「親情、友情、愛情」。1060717