九把刀新片藏社會批判 感情狀況都很好中央社 (2017-07-17 18:24)
（中央社記者鄭景雯台北17日電）九把刀編導的「報告老師！怪怪怪怪物！」是低潮期創作，不免讓外界聯想是否和被爆劈腿事件有關，他今天表示，和這件事件無關，至於和女友周亭羽感情現況，「現在都很好」。
九把刀繼「那些年，我們一起追的女孩」後，再度擔任導演，執導自己編劇的「報告老師！怪怪怪怪物！」，看似是恐怖片，但其實是要談論霸凌，以及這幾年九把刀對社會的觀察與批判。
從教育、弱勢者相互剝削、老人等議題，片中從一間同學相互霸凌的教室出發，但最終最讓人感到害怕的卻是老師，九把刀說，「課堂上是一個社會的縮影，老師又代表著什麼？都是我的批判」。
「報告老師！怪怪怪怪物！」展現人性黑暗面，卻也是真實面，九把刀經常提到這部片是在他人生中最黑暗、最低潮的創作，不免讓外界聯想到是否和3年前他被爆劈腿的事件有關。
九把刀今天受訪時表示，「可能和大家想像不一樣，並不是各位所想的任何事件所觸發」，劇本其實是拍「那些年，我們一起追的女孩」期間想到，當時故事發想從4個小學生抓到1個女吸血鬼開始，只是故事隔了6、7年，中間又慢慢演化，從單純的恐怖片，變成有怪物的劇情片。
九把刀說，寫完「報告老師！怪怪怪怪物！」劇本後，他的心情就變好了，但不願透露導致低潮的真正原因，但他在主角鄧育凱演出最後一幕戲之前，把這個秘密告訴鄧育凱，分享為什麼想要創造這部電影的原因，「但不是大家想像的任何一件事情，這部分相信鄧育凱會幫我保密」。
片中九把刀女友周亭羽也獻「聲」演出，當中有一幕閃過新聞畫面，其中有一女主播的聲音就是周亭羽。九把刀說，片中的新聞稿都是他自己寫，後來才發現他寫的稿很不專業，周亭羽念之前還改過。
問及兩人感情狀態，九把刀說，「沒有想要滿足大家的好奇心，總之現在都很好」。
「報告老師！怪怪怪怪物！」28日全台上映。1060717
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