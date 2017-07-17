全運會男女足決賽分組出爐 各年齡段分組揭曉北京新浪網 (2017-07-17 18:31)
配圖
今天，2017年天津全運會足球決賽階段比賽分組出爐。具體分組結果如下：
U20男足組
比賽時間：8月29日-9月7日
比賽地點：天津團泊足球場、天津海河教育園體育場
A組：上海、湖北、江蘇、天津
B組：遼寧、浙江、新疆、四川
U18男足組
比賽時間：7月25日-8月3日
比賽地點：天津團泊足球場、天津海河教育園體育場
A組：山東、雲南、新疆、四川
B組：江蘇、廣東、上海、天津
女足成年組
比賽時間：8月28日-9月6日
比賽地點：天津城建大學體育場、天津體育學院（團泊校區）體育場
A組：江蘇、河北、湖北、天津
B組：遼寧、上海、河南、北京
女足U18組
比賽時間：8月9日-8月18日
比賽地點：天津城建大學體育場、天津體育學院（團泊校區）體育場
A組：北京、上海、陝西、天津
B組：江蘇、廣東、山東、遼寧
男子城市組
A組：青島、秦皇島、大連、西安
B組：鹽城、蘇州、哈爾濱、銀川
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