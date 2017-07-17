7月17日，2017金立杯中國圍棋甲級聯賽第10輪在各主場戰罷，國旅聯合廈門主場3-1戰勝中信北京，山東景芝酒業4-0大勝杭州雲林決破，江西新晶鈦業主場3-1力克成都園丁控股，而河南主場遭遇滑鐵盧，0-4慘淡負於對手廣東青旅同成，民生銀行北京、華泰證券江蘇、蘇泊爾杭州三隊則收穫了幸運的主將勝，本輪戰罷，近兩輪都全取三分的山東景芝酒業一馬當先，排名圍甲榜首，民生銀行北京升至次席，華泰證券江蘇排名第三，而連續兩輪全敗的中信北京則滑至第四。

山東景芝酒業主場迎戰杭州雲林決破，隊內主將范廷鈺本輪對陣韓國外援申真諝，他依舊延續本賽季的強勁勢頭，執白弈的及其厚實，僅僅136手就迫使對手簽下城下之盟，隊內周睿羊、陳梓健及江維傑 也多點開花，四人和力齊心助山東隊4：0大破杭州雲林決破，場分局分雙豐收，牢牢坐穩第一把交椅。

本輪國旅聯合廈門主場迎戰中信北京隊，中信北京隊上兩輪還是圍甲的領頭羊，上輪比賽失利打擊不小，本輪中信北京隊遣上韓國外援申旻埈出任主將，迎戰廈門隊主將柯潔。申旻埈是韓國圍棋新星，主場作戰的柯潔本局執白，開局弈得十分靈活，將下方數子及左下角數子大方捨棄后，從中腹構起一堵超級外勢，隨後申旻埈深深打入，其後柯潔依仗攻擊不斷獲取便宜，下方白殘子也在戰鬥中死而復活，最終申旻埈眼見爭勝無望，198手投子認負。柯潔取勝后，隊友蔣其潤雖然負於客隊柁嘉熹，但范胤與姜東潤兩員戰將也凱旋而歸，最終本隊在中信北京身上全取三分，而中信北京也一路下滑，近兩輪排名滑落慘重。

本輪韓國外援出戰7場，除姜東潤未出戰主將外，其餘6名韓國棋手安成浚、申旻埈、申真諝、朴永訓、朴廷桓及崔哲瀚都出擔任了本輪主將，最終戰績韓國外援3勝4負，朴廷桓、朴永訓及姜東潤獲得了勝利。

本輪戰罷，7月18日將修整一日。19日9：30圍甲將繼續開始第11輪的爭奪，新浪將繼續帶來棋譜直播，敬請關注。

圍甲第十輪賽果：

上海建橋學院 2-2主將負 民生銀行北京

李喆 勝 陶欣然

安成浚 負 時越（主）

李維清 負 許嘉陽（快）

范蘊若 勝 彭立堯

國旅聯合廈門 3-1 中信北京

蔣其潤 負 柁嘉熹（快）

柯潔 勝 申旻埈（主）

范胤 勝 鍾文靖

姜東潤 勝 陳耀燁

山東景芝酒業 4-0 杭州雲林決破

周睿羊 勝 李翔宇（快）

范廷鈺 勝 申真諝（主）

陳梓健 勝 丁浩

江維傑 勝 李銘

河南 0-4 廣東青旅同成

廖行文 負 戎毅（快）

劉星 負 朴永訓（主）

陳賢 負 蔡競

劉曦 負 安冬旭

華泰證券江蘇 2-2主將勝 重慶地產

童夢成 負 楊鼎新（快）

羋昱廷 勝 檀嘯（主）

黃雲嵩 負 古力

趙晨宇 勝 李軒豪

珠海萬山 2-2主將負 蘇泊爾杭州

謝爾豪 勝 連笑（快）

唐韋星 負 朴廷桓（主）

陳正勛 負 李欽誠

孟泰齡 勝 鄔光亞

江西新晶鈦業 3-1 成都園丁控股

丁世雄 勝 古靈益

辜梓豪 勝 崔哲瀚（主）

胡躍峰 負 黨毅飛（快）

孫騰宇 勝 廖元赫

2017金立杯圍甲積分榜（第十輪）

名次 隊名 場分 局分 主將勝局

1 山東景芝酒業 23 29 7

2 民生銀行北京 20 24 6

3 華泰證券江蘇 19 26 7

4 中信北京 19 22 7

5 珠海萬山 16 22 7

6 杭州雲林決破 15 20 5

7 上海建橋學院 15 18 4

8 重慶地產 14 22 5

9 蘇泊爾杭州 14 19 4

10 江西新晶鈦業 12 16 4

11 國旅聯合廈門 12 15 7

12 成都園丁控股 11 18 3

13 廣東青旅同成 10 15 2

14 河南 10 14 2

（胡波）