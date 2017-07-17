王力宏41歲動齡 與方文山共譜新曲NOWnews今日新聞 (2017-07-17 18:09)
歌手王力宏2013年和李靚蕾步入禮堂，如今已經是兩個孩子的爸，現年41歲的他，最近和好友方文山合作，打造動畫電影《豆福傳》主題曲《聽愛》，最新宣傳照曝光，臉上完全看不出歲月痕跡，他笑說是因為每天跑步健身做 TRX，還會喝5種蔬果精力湯，讓他男神外表「動齡」。
王力宏外表維持得宜，歌曲作品也持續推出，最新歌曲《聽愛》是方文山邀約他譜曲，其實兩人才剛在年初共同合作《長城》電影主題曲，當初是他邀請對方，如今角色換過來，看得出兩人的多年好交情，王力宏也開心表示：｢兩人是10幾年好友，惺惺相惜，終於有機會合作很開心。」
王力宏與好友方文山合作新曲。（圖／宏聲音樂提供 , 2017.7.17）
《聽愛》由王力宏譜曲及演唱、方文山作詞，是首中國風歌曲，MV也特別以中國傳統文化中的「天圓地方」的理念拍攝。古風歌詞搭配王力宏的溫暖歌聲，要讓粉絲聽到「以心聽愛」的動人故事。
王力宏每天運動維持動齡外表。（圖／宏聲音樂提供 , 2017.7.17）
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