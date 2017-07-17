盧廣仲演唱會秒殺 黃牛票價翻3倍NOWnews今日新聞 (2017-07-17 18:21)
歌手盧廣仲最近因為電視劇《花甲男孩轉大人》，讓他人氣超旺，回歸歌手身分後，8月將在TICC舉辦售票演唱會。16號門票一開賣，3300張票63秒被立馬秒殺「賣光光」，讓他開心感謝粉絲：「謝謝大家送我這麼棒的生日禮物，我會繼續努力！」
盧廣仲因為《花甲男孩轉大人》中的自然演技，讓他除了原本的歌迷，還多了許多戲劇粉，他也為《花甲》唱主題曲《魚仔》，一樣大受歡迎，開演唱會還讓粉絲搶不到票，網路上票價飆漲3倍，原價800賣到2400元，讓他所屬的添翼創越工作室呼籲粉絲絕對不要買黃牛票卷。
盧廣仲即將開演唱會，黃牛門票翻漲三倍。（圖／添翼提供 , 2017.7.17）
盧廣仲創作譜曲、演奏製作的《花甲男孩轉大人》原聲帶也已經在數位上線，至於什麼時候才能有實體唱片，他則透露目前正在「孵化中」，很快就能跟歌迷見面。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
CROCS 平底鞋．Crocs 平底鞋 白色．TOMS 平底鞋．莫辛卡平底鞋．DIANA 真皮 平底鞋．Grace gift 平底鞋．A.S.O 全真皮 平底鞋．厚底平底鞋．女平底鞋．FAIR Lady 平底鞋．CROCS 平底鞋 平底．AIR SPACE 平底鞋．Y245-2 真皮平底鞋．Ann 平底鞋．Alice 莫辛卡平底鞋．Miss 平底鞋．豹紋 平底鞋．透明 雕花 平底鞋．Sonia 菱格紋 平底鞋．GOA 平底鞋．平底鞋 達芙妮．平底鞋 魚口．卡駱班 平底鞋．BESO 真皮 平底鞋．娃娃 平底鞋．BONJOUR 平底鞋．舒適 平底鞋．PS 羊毛 平底鞋．防水 平底鞋．Messa mit 平底鞋
吳尊曬與兒子「全裸」照 意外被網友揪出真相【NOWnews今日新聞】
遭爆找牛郎不付錢 劉曉憶說話了【NOWnews今日新聞】
大愛劇場「清風無痕」17日登場【中廣新聞網】
梁絲繐臉書再反擊 聖結石不回應：只想認真服務粉絲【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》