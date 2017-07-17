盧廣仲拍花甲人氣超旺。（圖／添翼提供 , 2017.7.17）

歌手盧廣仲最近因為電視劇《花甲男孩轉大人》，讓他人氣超旺，回歸歌手身分後，8月將在TICC舉辦售票演唱會。16號門票一開賣，3300張票63秒被立馬秒殺「賣光光」，讓他開心感謝粉絲：「謝謝大家送我這麼棒的生日禮物，我會繼續努力！」

盧廣仲因為《花甲男孩轉大人》中的自然演技，讓他除了原本的歌迷，還多了許多戲劇粉，他也為《花甲》唱主題曲《魚仔》，一樣大受歡迎，開演唱會還讓粉絲搶不到票，網路上票價飆漲3倍，原價800賣到2400元，讓他所屬的添翼創越工作室呼籲粉絲絕對不要買黃牛票卷。

盧廣仲即將開演唱會，黃牛門票翻漲三倍。（圖／添翼提供 , 2017.7.17）

盧廣仲創作譜曲、演奏製作的《花甲男孩轉大人》原聲帶也已經在數位上線，至於什麼時候才能有實體唱片，他則透露目前正在「孵化中」，很快就能跟歌迷見面。