王宇婕在節目上大秀「軟Q」筋骨。（圖／衛視中文台提供 , 2017.07.17）

衛視中文台《一袋女王》明（18）日，邀請到八點檔演員謝承均、王宇婕、星卉、吳鈴山及李新等人，到錄影棚互相爆料彼此不為人知的一面。而王宇婕也被謝承均爆料，若只能用一個字形容她，謝承均一定選「騷」，才說完原因，全場馬上笑到不行。

謝承均爆料，王宇婕其實私底下個性超惡搞，有次竟然在化妝間貼滿謝承均的簽名照，讓他忍不住無奈喊：「為什麼要浪費簽名照。」他還加碼透露王宇婕近日愛上直播，下跪、抬腿、發嗲、跳舞樣樣來，讓全劇組哭笑不得。

跟許多女星演過吻戲的吳鈴山，也被大家逼問覺得誰的「口感」最好。被眾人質問的吳鈴山最後只好透露，李新的感覺最佳，因為她很真！至於「口感」，他則認為星卉嘴唇最軟，還大方分享兩人初遇的趣事。

最新一集《一袋女王》找來八點檔演員們，大談拍戲趣事。（圖／衛視中文台提供 , 2017.07.17）