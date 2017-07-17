由中國極限運動協會、青海省體育局、玉樹市人民政府主辦的2017中國漂流俱樂部聯賽玉樹站暨紀念江河漂流「老將賽」發佈會在國家體育總局新聞發佈廳舉行，作為本賽季中國漂流俱樂部聯賽首站比賽，」老將賽「將於7月30日在青海玉樹拉開戰幕。

國家體育總局水上運動管理中心副主任許四海，青海省登山運動管理中心副主任辛培毅，中國極限運動協會秘書長劉青，玉樹市委常委、宣傳部部長韓芝芬，玉樹市文體旅遊廣電局局長更秋其梅以及1987年黃河漂流隨隊記者黃一丁等出席了本次發佈會。

1985年，中國江河漂流第一人堯茂書的長江首漂，彰顯了振興中華的時代強音，開創了中國江河探險運動的先河。兩年後的一九八七年春，北京、河南、安徽馬鞍山等省市數十名熱血青年，滿懷愛我江河之赤心、耀我中華之壯志，自發組成了三支黃河漂流探險隊，無畏裝備簡陋、路途艱險，奔赴海拔4800米高的巴顏喀拉山腳下，從黃河源頭開始下漂，歷時半年終達入海口，完成了前無古人的黃河全程五千四百六十四公里的無動力漂流，寫就了世界探險史新篇。中國江河漂流運動是改革開放以來中國青年勇往直前、敢為人先的精神寫照。30年後的今天，隨著中國經濟高速騰飛，中國體育迎來了前所未有的發展新紀元，江河漂流運動同樣也迎來了嶄新的時代，項目受眾人群屢創新高、產業鏈條不斷完善、漂流賽事活動層出不窮。無論時代如何進步，事業怎樣發展，那份當年流淌在江河漂流人血液中的不屈與執著的精神品格始終不變並且不斷地傳承至今。

2017玉樹中國漂流俱樂部聯賽玉樹站暨紀念江河漂流「老將賽」以紀念熱血青春的中國黃河漂流30周年為契機，並與2015年紀念長江漂流30周年的玉樹極限漂流挑戰賽相呼應，通過賽事活動的舉辦，繼承和發揚中國江河漂流英雄們自強不息、砥礪奮進的堅定意志，弘揚和傳播時代賦予的傳承、創新、自強、進取的拼的精神。

本次賽事將於7月30日至8月3日在青海省玉樹藏族自治州玉樹市舉行，這也是中國漂流俱樂部聯賽的首站。賽事共設有漂流艇和槳板兩個項目，包括衝刺賽、一對一挑戰賽、長距離賽三個組別，將吸引來自全國各地30餘傢俱樂部組隊參與。江河漂流「老將賽」是紀念黃河漂流30周年所特設的項目，包括衝刺賽和長距離賽兩個組別。參賽選手均為全國各地從事漂流運動多年，為推動中國漂流運動發展做出傑出貢獻的漂流英雄們，他們將在聖潔玉樹再次聚首，執槳激浪。屆時經驗豐富的英雄前輩、大胆細心的年輕後生、訓練有素的專業隊員和潛龍在野的民間高手將齊聚玉樹，逐浪雪域高原。

2017中國漂流俱樂部聯賽玉樹站暨紀念江河漂流 老將賽是中國極限運動協會貫徹落實《國務院關於加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》的精神，充分利用青海省玉樹市獨特的自然資源來開髮漂流等戶外運動項目，通過啟動玉樹國家漂流基地的全面建設，來助力玉樹開啟漂流產業的綠色、集約、創新發展之路。同時，本次賽事也是玉樹市與中國極限運動協會繼2015漂流中國、2016漂流世界杯之後的第三次攜手合作。是玉樹市進一步聚焦本地高原江河漂流與山水人文資源的獨特優勢，著力打造「漂流」運動這張城市名片的一項新舉措。

作為長江、黃河、瀾滄江發源地的青海省玉樹市，素有「中華水塔」，「江河之源」「名山之宗」的美譽，同時也是唐蕃古道的沿途重鎮。得天獨厚的自然資源與深邃厚重的文化底蘊孕育了這片神奇的雪域聖地。2014年，玉樹市開始進一步聚焦本地資源優勢，深挖「體育+」概念的城市旅遊經濟潛力，立足本土，放眼全球，不斷地推出文化體育與旅遊產業深度融合的新舉措。先後與中國極限運動協會、國際漂流聯合會合作推出2015「漂流中國」長江極限漂流挑戰賽、紀念長江漂流30周年漂流賽、2016年IRF國際漂流A級別賽事——玉樹漂流世界杯等活動。高等級的賽道認證與國際化的辦賽能力吸引世界各地的漂流愛好者前來挑戰。

去年，國家體育總局水上運動管理中心為玉樹市授予的「國家高原漂流培訓基地」稱號則更加確立了其高原漂流的專業條件和行業高度。玉樹市著力打造漂流運動城市名片，通過深挖「體育+」概念的城市旅遊經濟潛力，立足本土，放眼全球，積極推動生態旅遊目的地的不斷完善，並以此來提升玉樹高原旅遊城市的美譽度和國際影響力。

（新體）