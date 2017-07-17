



bnt新聞訊 韓國Mnet選秀節目「Produce101」第二季人氣練習生金龍國、金始泫確定以小分隊形式展開活動。





CHOON Ent方面17日向媒體表示：“金龍國和金始泫確定組成組合‘龍國&始泫’，在31日發表首張專輯。”金龍國和金始泫通過「Produce101」第二季獲得了眾多粉絲的喜愛，計劃於明年正式出道的兩人為感謝粉絲厚愛，將首先以小分隊形式展開活動。





另外，金龍國和金始泫將於29日舉辦首次Fanmeeting“金龍國&金始泫 FANMEETING HELLO”，與粉絲們見面。王容/文 CHOON Ent/圖









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