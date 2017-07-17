Jessica確定8月初發表新專 紀念出道十周年Wow!NEWS新聞網 (2017-07-17 16:43)
bnt新聞訊 韓國歌手Jessica確定將於8月初發表出道十周年紀念專輯。
Jessica方面17日向媒體表示：“Jessica正以8月初發行為目標籌備出道十周年紀念專輯，現在正在進行新曲MV拍攝。”此次是Jessica發表的第三張solo專輯，新專輯中據悉還將收錄特別制作的Fan Song，以此感謝粉絲們十年來的厚愛。
另外，Jessica在2007年8月5日作為少女時代成員出道，2014年退出組合後開始solo活動。王容/文 bnt新聞DB/圖
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