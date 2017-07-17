



bnt新聞訊 韓國tvN電視臺方面17日就f(x)成員Krystal出演新劇「機智的監獄生活」一事做出回應。





有媒體17日報道稱，Krystal確定將擔任申源浩導演執導的tvN新劇「機智的監獄生活」女主角。對此，tvN方面向媒體回應表示：“為避免「機智的監獄生活」出演陣容相關消息出現混亂，劇組將在全部演員確定後進行正式公開。”





另外，「機智的監獄生活」講述了在監獄這個未知地方生活的人們的故事，計劃於下半年播出。王容/文 bnt新聞DB/圖









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