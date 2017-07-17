傳Krystal出演「機智的監獄生活」 tvN稱確定後正式公開Wow!NEWS新聞網 (2017-07-17 16:45)
bnt新聞訊 韓國tvN電視臺方面17日就f(x)成員Krystal出演新劇「機智的監獄生活」一事做出回應。
有媒體17日報道稱，Krystal確定將擔任申源浩導演執導的tvN新劇「機智的監獄生活」女主角。對此，tvN方面向媒體回應表示：“為避免「機智的監獄生活」出演陣容相關消息出現混亂，劇組將在全部演員確定後進行正式公開。”
另外，「機智的監獄生活」講述了在監獄這個未知地方生活的人們的故事，計劃於下半年播出。王容/文 bnt新聞DB/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
CROCS 平底鞋．Crocs 平底鞋 白色．TOMS 平底鞋．莫辛卡平底鞋．DIANA 真皮 平底鞋．Grace gift 平底鞋．A.S.O 全真皮 平底鞋．厚底平底鞋．女平底鞋．FAIR Lady 平底鞋．CROCS 平底鞋 平底．AIR SPACE 平底鞋．Y245-2 真皮平底鞋．Ann 平底鞋．Alice 莫辛卡平底鞋．Miss 平底鞋．豹紋 平底鞋．透明 雕花 平底鞋．Sonia 菱格紋 平底鞋．GOA 平底鞋．平底鞋 達芙妮．平底鞋 魚口．卡駱班 平底鞋．BESO 真皮 平底鞋．娃娃 平底鞋．BONJOUR 平底鞋．舒適 平底鞋．PS 羊毛 平底鞋．防水 平底鞋．Messa mit 平底鞋
吳尊曬與兒子「全裸」照 意外被網友揪出真相【NOWnews今日新聞】
遭爆找牛郎不付錢 劉曉憶說話了【NOWnews今日新聞】
大愛劇場「清風無痕」17日登場【中廣新聞網】
梁絲繐臉書再反擊 聖結石不回應：只想認真服務粉絲【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》