



bnt新聞訊 韓國男團SuperJunior成員銀赫、東海確定將參加“SMTOWN LIVE WORLD TOUR VI”東京演唱會。





SM娛樂方面17日表示，銀赫和東海確定將參加7月27日、28日在東京舉行的“SMTOWN LIVE WORLD TOUR VI IN JAPAN”演唱會。此次是銀赫和東海在退伍後首次和SuperJunior成員同臺表演，兩人除了將與成員們一起表演組合的熱門歌曲，還將帶來D&E小分隊舞臺，引發粉絲期待。





另外，銀赫和東海將於7月23日舉行Fanmeeting“Hello Again”，在退伍後正式與粉絲們見面。王容/文 SM娛樂/圖

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