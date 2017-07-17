WannaOne本周拍攝MV 兩首新曲均在國內進行Wow!NEWS新聞網 (2017-07-17 16:54)
bnt新聞訊 韓國男團Wanna One本周將在韓國國內進行兩首出道候選主打歌MV拍攝。
YMC方面17日向媒體表示：“Wanna One今日（17日）將在忠清南道泰安某處拍攝第一支出道曲MV。”據悉，Wanna One共計劃拍攝兩首出道候選主打歌MV，另一支MV拍攝也將於本周內在國內進行。
另外，Wanna One將從17日起依次公開成員個人新曲預告視頻。王容/文 YMC/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
CROCS 平底鞋．Crocs 平底鞋 白色．TOMS 平底鞋．莫辛卡平底鞋．DIANA 真皮 平底鞋．Grace gift 平底鞋．A.S.O 全真皮 平底鞋．厚底平底鞋．女平底鞋．FAIR Lady 平底鞋．CROCS 平底鞋 平底．AIR SPACE 平底鞋．Y245-2 真皮平底鞋．Ann 平底鞋．Alice 莫辛卡平底鞋．Miss 平底鞋．豹紋 平底鞋．透明 雕花 平底鞋．Sonia 菱格紋 平底鞋．GOA 平底鞋．平底鞋 達芙妮．平底鞋 魚口．卡駱班 平底鞋．BESO 真皮 平底鞋．娃娃 平底鞋．BONJOUR 平底鞋．舒適 平底鞋．PS 羊毛 平底鞋．防水 平底鞋．Messa mit 平底鞋
吳尊曬與兒子「全裸」照 意外被網友揪出真相【NOWnews今日新聞】
遭爆找牛郎不付錢 劉曉憶說話了【NOWnews今日新聞】
大愛劇場「清風無痕」17日登場【中廣新聞網】
梁絲繐臉書再反擊 聖結石不回應：只想認真服務粉絲【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》