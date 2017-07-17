







bnt新聞訊 韓國男團Wanna One本周將在韓國國內進行兩首出道候選主打歌MV拍攝。





YMC方面17日向媒體表示：“Wanna One今日（17日）將在忠清南道泰安某處拍攝第一支出道曲MV。”據悉，Wanna One共計劃拍攝兩首出道候選主打歌MV，另一支MV拍攝也將於本周內在國內進行。





另外，Wanna One將從17日起依次公開成員個人新曲預告視頻。王容/文 YMC/圖









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