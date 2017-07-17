對於志在改革的中國足球來說，想要求得突破、獲得進步，需要一個「排頭兵」、一塊「試驗田」，通過先行者的成績來指引出一條正確的前進道路。中國城市足球聯賽作為中國社會足球第一品牌，堅持公平、公正、公開的原則，致力於打造中國足球金字塔結構最底層、最堅實的群眾基礎。並且在完善賽制和細節打磨方面傾注極大的心力，爭取為中國足球的未來發展和變革，作好「先行者」的示範和啟迪。

就在近日，中國足協召開專門的裁判工作會議，會議重點放在了未來通過各種措施完善裁判執法工作。據報導，足協準備在今年的下半程中超聯賽計劃引入底線裁判。中國足協之所以採取這樣的安排，應該也是與今年屢屢出現爭議判罰有著很大的關係。

對於中國足球來說，同樣也需要輿論監督和指引。在中超聯賽裁判問題屢屢暴露在風口浪尖的情況下，來自於輿論的聲音或許最終真正推動了中國足協引入底線裁判。在CCTV5體育頻道日前播出的《足球之夜》欄目中，主持人徐陽、曾侃在復盤中超比賽時直言不諱地表示：中超聯賽應該向城市足球學習。曾多次搭檔宮磊、董午志老師一起解說中國城市足球聯賽比賽，並高度評價比賽組織和競技水平的央視名嘴曾侃坦言：「全國的城市足球聯賽都已經設置了底線裁判，職業比賽也應該可以考慮。」

曾侃之所以發表這樣的感嘆，就是因為他作為解說，親身經歷了2016年中國城市足球聯賽天津隊對陣太原隊的比賽發生的一幕。當時太原隊的球員在最後時刻完成解圍，不過底線裁判及時地出現在距離事發地點很近的位置，清楚地觀察到了當時的情況。於是他明確地向主裁判做出了進球有效的手勢，如此公平公正的處理，讓雙方都很滿意，毫無怨言。可以說，底線裁判出現的時機非常準確，清楚地看到了當時發生的情況，果斷地向主裁示意進球有效。天津隊球員為此還向裁判豎起拇指表示敬意，這樣一來比賽的環境和氛圍就大為不同。

事實上，底線裁判制度在歐洲已經部分實行，但是在中國職業足球舞台並未引進。這其實也說明了中國足球在吸收新元素，新制度方面有一定的滯后。中國城市足球聯賽是亞洲範圍內首家採用「六裁判制」的足球賽事。目的就是為了保障比賽的公平公正，以及打造一個良好的聯賽形象。（安平）