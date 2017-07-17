浙江官宣簽下小外援 上季在以色列場均11分3助北京新浪網 (2017-07-17 18:02)
日期:7月17日消息，浙江隊宣布簽下了美國球員索尼-維姆斯，身高1米98的索尼-維姆斯上賽季效力於以色列聯賽的特拉維夫馬卡比隊，場均11.6分3.4助攻3.3籃板。
索尼-維姆斯1986年出生，身高1米98，在美國和歐洲都打過球。在NBA期間分別效力過掘金、猛龍、太陽和76人隊，在歐洲期間分別加盟過立陶宛的薩拉基利斯隊，莫斯科中央陸軍隊和以色列的特拉維夫馬卡比隊，上賽季在特拉維夫馬卡比隊場均11.6分3.4助攻3.3籃板。
浙江隊並沒有公佈這次簽約的價格，不過歐洲籃球記者大衛-皮克在推特上透露，索尼-維姆斯加盟浙江隊的費用是130萬美元以上。
（大葉）
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