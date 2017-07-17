在武漢舉辦的英雄聯盟高校冠軍杯，昨日落下帷幕，經過四天的激烈爭奪，來自中國的海口經濟學院以2-0完勝來自加拿大的多倫多大學，獲得桂冠，成為全球最強高校戰隊。而且更為可喜的是繼上周LPL賽區奪得亞洲最強賽區榮譽后，一周之內中國再奪一項英雄聯盟世界級賽事冠軍獎杯，讓眾多英雄聯盟玩家對S7有了更多的憧憬。

本次高校冠軍杯海經院展現了強大的統治力，在小組賽到決賽的9局比賽中，海經院九戰全勝強勢奪冠。雖然在決賽上2-0完勝多倫多大學，但比賽精彩程度和各種轉折卻十分豐富，第一局中海經院雖然取勝但在比賽中連丟兩條大龍也讓打野深感自責。海經院打野Apple表示：「連丟兩條大龍，感覺自己很「菜」，而且也多少影響了自己的心態。但是隊友們安慰自己說，這條大龍就是逼他們打團的，他們打不過我們，丟了無所謂。」

決賽第二局海經院在一度領先近一萬經濟的情況下，卻連續出現各種失誤，經濟優勢蕩然無存險些被翻盤。輔助選手Sup3採訪時說：「當時太著急了，想趕緊拿下冠軍。」

頒獎典禮上隊員們流下了激動的淚水。隊伍核心Little Milk表示：「我們在台上看著這些觀眾，看著隊友，一直在想終於沒有辜負我們這麼多年的努力」。ATM則表示：「所有的復出都是值得的」。

去年11月的全球高校冠軍賽決賽，海口經濟學院不敵香港專業教育學院，兵敗台北花博公園。隊長Sup3錯過了為自己大學生涯劃上圓滿句號的機會，並表示不想再打了，但這次高校冠軍杯Sup3還是決定繼續戰鬥，並拿到了最後的冠軍，新聞發佈會上Sup3對於隊友只說了一句話：「我愛我的隊友」，話畢便掩面痛哭。現場的記者用長時間的掌聲向這位不服輸的老將致敬。

本次的全球高校冠軍杯，進入決賽的兩支隊伍還獲得了世界大學生運動會校園明星賽的資格。屆時，雙方將去到台灣省台北市，在全球大學生的面前，聯手帶來精彩的召喚師峽谷對抗表演賽。