（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）在台北市政府同意無償撥用5400多平方公尺的土地後，屏東琉球鄉衛生所增設的護理之家，今天舉行動土典禮，離島小琉球的老人將可就地安養。



屏東縣琉球鄉老人佔全鄉人口14.2%，已邁入高齡社會，長輩失能之後只能飄洋過海到本島就醫或機構安置，造成患者及家人極大的負擔與壓力。



為照顧琉球鄉當地失能者，屏東縣政府從民國98年即積極爭取土地及經費，規劃設計興建護理之家，由於適合建護理之家的土地屬台北市政府所有，導致護理之家遲遲無法興建，屏東縣議員洪慈綪在競選前邀請台北市長柯文哲至小琉球了解，柯文哲同意上任後處理，民國104年北市府無償撥用了5400多平方公尺的土地。



當地居民表示，護理之家的這塊土地是民國58年由北市府委託「警備總部」設立少年輔育院，以感化當時台北市的問題少年，民國59年落成，民國64年就裁撤，隨後拆除，居民表示，當時土地是「強制徵收」，輔育院撤除是因發生暴動。



在衛生福利部、國家發展委員會離島建設基金補助及縣政府預算支持下，籌措到護理之家興建經費新台幣6100萬元，今天屏東縣長潘孟安親往動土。



縣府表示，護理之家預計明年底完工，未來將設置50床提供鄉內中度及重度失能者入住，除失能者獲得妥善照顧之外，不僅創造在地民眾工作機會，發展長期照顧產業，更可減輕家庭照顧者的負擔及壓力。



縣政府表示，護理之家基地旁佔地2公頃餘的住宅用地，屬台北市及國產署土地，經多次協商將作為公共空間使用，也獲台北市及國產署有償撥用，目前正由內政部營建署進行地目變更，未來將規劃休閒公園、長照中心、關懷據點及日托中心。1060717