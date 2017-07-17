（中央社記者葉素萍台北17日電）前副總統呂秀蓮日前指出，一例一休幾乎沒有一個人贊成，錯誤的政策比貪污更可怕，藍綠都罵，總統蔡英文為什麼不針對一例一休鄭重向大家道歉，然後立即答應全面修改？



呂秀蓮日前透過臉書，以錄影的方式評論時政。她說，「洛杉磯時報」有篇關於蔡總統為何比美國總統川普還不受歡迎的文章；國際媒體拿他們討厭的川普民調來相比蔡總統，「我們看起來很難堪」。



呂秀蓮說，民主社會，選舉出身的公職人員聲望若降低，兩類人要檢討，包括總統本身，和當時力挺的助選員、支持者。一個人能成為國家領導人，本身條件加上多少人幫忙抬轎，媒體也吹捧，「難道你們不用檢討嗎？」



呂秀蓮說，她覺得比起兩岸，蔡總統的內政改革才有更多問題，一例一休幾乎沒有一個人贊成，錯誤的政策比貪污更可怕，藍綠都罵，這樣的情況下，行政院長林全為何視而不見，聽而不聞？蔡總統為什麼不針對一例一休鄭重向大家道歉，然後立即答應全面修改？



呂秀蓮指出，年金改革，大家支持，為何這麼好的一件事情，不能一開始就透明化、傾聽民意，最後怎麼搞成這樣？為德不卒，即使勉強通過，也有太多不必要發生的事情都發生了，下一波軍人的年金改革更困難，不要再傷害軍人保國衛國的信念，如果軍人都軍心渙散，台灣的安危更加令人擔憂。1060717