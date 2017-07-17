（中央社記者蘇木春台中17日電）勞動力發展署中彰投分署與台中戒治所合作，委託民間訓練單位辦理職業訓練課程，已輔導超過250名的受戒治人參訓，期待透過職業訓練協助受戒治人獲得一技之長，進而提升自信。



中彰投分署和台中戒治所針對在地產業脈動，為受戒治人規劃一系列課程，聘請業界師資開班授課，今年委託財團法人勞動基金會辦理「自行車維修技術班」，不僅讓受戒治人收穫良多，實務技術也更符合企業的需求。



中彰投分署長陳瑞嘉表示，基於「給魚，不如給釣竿」的理念，與戒治所合作開辦的各類短期技能訓練都非常實用，例如園藝作物栽培、3C家庭電器維修實務班、自行車維修技術等班別，都是以幫助受戒治人回歸就業市場為前提。



此外，中彰投分署還提供更生人在就業促進、職業訓練、創業諮詢或輔導方面的個別化就業平台；企業雇主可透過僱用獎助或職場學習再適應等專案措施，進用更生人。



陳瑞嘉呼籲各企業如有用人需求，不妨多多給更生人機會，讓他們也可以為社會奉獻自己的一份心力，找到人生職涯的方向。企業有用人需求，可上勞動力發展署中彰投分署官網。1060717