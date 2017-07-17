勞動力發展署辦職訓 為受戒治人找方向中央社 (2017-07-17 17:45)
（中央社記者蘇木春台中17日電）勞動力發展署中彰投分署與台中戒治所合作，委託民間訓練單位辦理職業訓練課程，已輔導超過250名的受戒治人參訓，期待透過職業訓練協助受戒治人獲得一技之長，進而提升自信。
中彰投分署和台中戒治所針對在地產業脈動，為受戒治人規劃一系列課程，聘請業界師資開班授課，今年委託財團法人勞動基金會辦理「自行車維修技術班」，不僅讓受戒治人收穫良多，實務技術也更符合企業的需求。
中彰投分署長陳瑞嘉表示，基於「給魚，不如給釣竿」的理念，與戒治所合作開辦的各類短期技能訓練都非常實用，例如園藝作物栽培、3C家庭電器維修實務班、自行車維修技術等班別，都是以幫助受戒治人回歸就業市場為前提。
此外，中彰投分署還提供更生人在就業促進、職業訓練、創業諮詢或輔導方面的個別化就業平台；企業雇主可透過僱用獎助或職場學習再適應等專案措施，進用更生人。
陳瑞嘉呼籲各企業如有用人需求，不妨多多給更生人機會，讓他們也可以為社會奉獻自己的一份心力，找到人生職涯的方向。企業有用人需求，可上勞動力發展署中彰投分署官網。1060717
關鍵字：
上一則：沉浸式教學 尋根傳承故鄉情（2）
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 澳洲Dance With Wolf 荒野饗宴之與狼共舞 農場雞肉蘋果犬糧
- 【Hush Puppies】1958系列復刻時代腕錶(黑/44mm)
- Clarisonic 科萊麗 聖誕禮盒組 FIT 音波淨膚儀 洗臉機 黑色
- Kenneth Cole 2017男舒適純棉灰紅藍混搭四角內褲3件組【預
- 品家居 瑪丁娜2.7尺單吊二抽衣櫃
- 早安健康 (1年12期) + 304不鏽鋼妙廚師經典琴音壺 (5L)
- Lenovo IdeaPad 510S 13.3吋FHD/i7-7500U/AMD2G獨顯/8G/256
- 【TISSOT 天梭】極簡雅士計時腕錶(T0636171106700)
- 簡約風 希爾達4尺衣櫥-121x60x198cm
- 【ORIENT】傳奇再現雙鏤空動能儲存機械錶(CFTABSS)
政治巷仔內》邱明玉【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
汪孝熙見證中日和平條約 遺孀守候故居【中央社】
本報透視集--議事堂上的一巴掌【中央網路報】
台中進化路地下道 17日填平工程開工【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》