（中央社記者蘇龍麒、溫貴香、王承中台北17日電）立法院財政委員會等7個常設委員會今天聯席初審前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案，會議傍晚經點名表決通過延長會議時間，朝野立委一度在主席台拉扯衝突。



會議室一早就擠滿民主進步黨籍立委，民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，民進黨籍立委一早就分清晨6時、6時50分等多梯次，抵達財委會會議室，並上台守住主席台，希望確保會議順利進行，也請國民黨團實質審查、理性監督，不要影響其他黨團質詢權。



朝野立委為誰當會議主席爭執不下，會議隨後休息，歷經立法院長蘇嘉全下召集協商未果，會議主席、民進黨籍立委王榮璋下午5時宣布開會，並處理民進黨籍立委施義芳等提案，延長會議時間到報告及第一名立委詢答結束。



朝野雖經短暫討論，但沒獲共識，王榮璋透過點名表決，確認延長開會時間，並宣布繼續會議詢問。國民黨籍立委則高喊「主席違法、會議無效」，並吹哨抗議點名表決。



國民黨團總召集人林德福與民進黨籍立委許智傑、李麗芬等小規模拉扯衝突。1060717