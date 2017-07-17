【台灣醒報記者鄭羿菲台北報導】勞動部17日開始大動作召開5場公聽會，與眾多工會理事長「面談」，但公聽會還未開始，勞團就包圍會場抗議政府打算在「一例一休」政策上的轉彎，桃園市產業總工會理事長莊福凱指出，「例休配套是砍勞工7天國定假而來，勞團絕不妥協再做修法！」但也有工會反應，現行例休法制對休假的規定太過僵硬，應該修法給予彈性。對此，勞動部長林美珠趕緊回應，「今天只是聽取意見，沒有修法打算。」

勞動部大動作自17日起召開5場勞動政策公聽會，打算為「一例一休」、「勞保年金改革」相關政策向勞工團體說明，林美珠親率勞動部各司署官員，包括勞動部次長郭國文、福祉退休司長孫碧霞、發展署長黃秋桂、職安署長鄒子廉、勞動平等司長謝倩蒨、勞動關係司長王厚偉、勞動保險司長鄧明斌、勞保局長石發基、勞動基金運用局長蔡豐清都到場。

但勞工團體並不領情，率先聚集在公聽會外抗議，莊福凱表示，一例一休特別「調高休息日加班費」、「特休假強制結清」等，作為砍掉勞工7天國定假期的配套措施，但自1月起雇主大罵例休造成「成本上升」、「排班困難」、「勞資不和諧」的雇主，絕大多數是過去就沒在守法的雇主，現在竟然還要再修勞基法，勞團絕不妥協！

「怎麼會到了半年檢查期了，政府卻又想要轉彎？」台北市產業總工會理事長鄭雅慧在公聽會上質問。

但北市企業總工會理事長王裕文、北捷公會理事長簡宗宏都為例休政策讓勞工休假過僵叫屈說，「對輪班勞工來說，很多基層勞工都向我們反應要求休假應該要彈性，」勞動部現在的2週彈性工時、4週彈性工時或8週彈性工時都太過僵硬，其實只需要勞資雙方協商好報部就好了。