圍甲江西勝成都暫脫降級區 棋聖大盤講解力挺主隊北京新浪網 (2017-07-17 17:45)
日期:7月17日，2017金立杯中國圍棋甲級聯賽第10輪江西新晶鈦業隊在南康設專場迎戰成都園丁控股隊。最終江西隊在主場三比一戰勝對手全取三分暫時脫離降級區。
聯賽第9輪結束后江西新晶鈦業隊積9分排名倒數第二成績不理想提前打響保級戰，而成都園丁控股上輪主將負珠海隊后積11分也在降級區徘徊。下午聶衛平、趙哲倫在給贛州當地棋迷大盤講解的時候說道「現在江西隊已經到了最危險的時候，這場比賽一定要拿分」。
本場比賽具體對陣為辜梓豪繼續出任主將迎戰韓國外援崔哲瀚，快棋戰胡躍峰迎戰發燒未愈的黨毅飛，丁世雄對陣古靈益，孫騰宇迎戰小將廖元赫。
快棋戰率先結束執黑的胡躍峰在官子階段下出失招最終三有四分之一子大敗，黨毅飛為成都隊先拿一分，胡躍峰本賽季圍甲狀態低迷1勝5敗的戰績有些意外。在隨後結束的比賽中孫騰宇中盤戰勝廖元赫將兩隊比分扳平。關鍵的主將戰韓國外援崔哲瀚序盤階段出現大失誤，此後小將辜梓豪牢牢把握這優勢終局又全殲黑棋大龍最終中盤獲勝確保江西隊獲勝，賽后老聶笑稱「崔哲瀚大概是看到我們江西隊困難，特意來雪中送炭的」。最後結束的一盤比賽中小將丁世雄中盤戰勝古靈益最終江西新晶鈦業隊在主場3：1戰勝成都園丁控股，積分上反超成都隊暫時脫離降級區。
（劉宇）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SUCCESS 溜冰鞋．兒童 溜冰鞋．直排溜冰鞋．InLask 可調式 溜冰鞋．溜冰鞋 兒童．兒童溜冰鞋．CNS 溜冰鞋．成功 溜冰鞋．兒童 溜冰鞋 S0480．四輪 溜冰鞋．SUCCESS 溜冰鞋 S0480．四輪溜冰鞋．兒童 伸縮 溜冰鞋．道路溜冰鞋．InLask 溜冰鞋．溜冰鞋．溜冰鞋袋．溜冰鞋直排輪．可調 溜冰鞋 兒童
MLB【NOWnews今日新聞】
7大巨星2K18能力值曝光 詹皇愛妃90這人比他高【北京新浪網】
拒絕被破格徵召，3分鐘帶你了解丁妹與世大運間的爭議【KNOWING新聞】
瓊斯盃【NOWnews今日新聞】
得到安東尼能召喚詹姆斯? 火箭這盤棋下的太大【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》