日期:7月17日，2017金立杯中國圍棋甲級聯賽第10輪江西新晶鈦業隊在南康設專場迎戰成都園丁控股隊。最終江西隊在主場三比一戰勝對手全取三分暫時脫離降級區。

聯賽第9輪結束后江西新晶鈦業隊積9分排名倒數第二成績不理想提前打響保級戰，而成都園丁控股上輪主將負珠海隊后積11分也在降級區徘徊。下午聶衛平、趙哲倫在給贛州當地棋迷大盤講解的時候說道「現在江西隊已經到了最危險的時候，這場比賽一定要拿分」。

本場比賽具體對陣為辜梓豪繼續出任主將迎戰韓國外援崔哲瀚，快棋戰胡躍峰迎戰發燒未愈的黨毅飛，丁世雄對陣古靈益，孫騰宇迎戰小將廖元赫。

快棋戰率先結束執黑的胡躍峰在官子階段下出失招最終三有四分之一子大敗，黨毅飛為成都隊先拿一分，胡躍峰本賽季圍甲狀態低迷1勝5敗的戰績有些意外。在隨後結束的比賽中孫騰宇中盤戰勝廖元赫將兩隊比分扳平。關鍵的主將戰韓國外援崔哲瀚序盤階段出現大失誤，此後小將辜梓豪牢牢把握這優勢終局又全殲黑棋大龍最終中盤獲勝確保江西隊獲勝，賽后老聶笑稱「崔哲瀚大概是看到我們江西隊困難，特意來雪中送炭的」。最後結束的一盤比賽中小將丁世雄中盤戰勝古靈益最終江西新晶鈦業隊在主場3：1戰勝成都園丁控股，積分上反超成都隊暫時脫離降級區。

（劉宇）