下半年最受注目兩台手機，可能就是三星Note 8與新一代iPhone（暫稱iPhone 8），最近手機保護殼製造商「Carved」，在部落格疑似發布iPhone 8空殼機身照片，雖然不能證實真偽，但與日前規格猜測相差不多。

藉由發布照片能夠觀察，疑似iPhone 8體積比iPhone 5稍微大，卻比iPhone 7 Plus小許多，同樣沒有3.5mm音源，資料與音源傳出都是Lighting連接埠，最重要值得觀察一點，正面似乎沒有Touch ID，指紋辨識可能已放入螢幕。

另一方面，iPhone 8也朝向高螢幕占比設計，由於OLED特性，雖然螢幕尺寸與iPhone 7 Plus感覺上差不多，但體積卻大幅縮減，背面雙主鏡頭也由橫向改為直向，可能與蘋果想要強化AR與VR功能有關。

目前對於iPhone 8其他猜測，包含前後都採用玻璃材質，中框則是不鏽鋼，支援IP68防水防塵，能夠無線充電，解析度可能會有2K，但是日前有訊息傳出，iPhone 8疑似軟體出錯，很可能拖累出貨時間。