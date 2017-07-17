NBA／爵士不重建 以格波作為重點球員NOWnews今日新聞 (2017-07-17 17:41)
在失去強力前鋒Gordon Hayward後，爵士隊總理Dennis Lindsey稍早表示球隊的新策略並非重組，而是仰賴雙塔之一的中鋒Rudy Gobert (格波)作為球隊核心來打造爵士隊。
「我們認為以Gobert為中心，我們能創造一支防守絕佳的球隊。」總理Lindsey說，「他是很優秀的防守球員，所以我們想要以他的天分為基準來打造球隊。」
Gobert在2016-17球季每場平均可入帳14分、12.8籃板，在防守端上，216公分的他能施予對手極大的壓迫感，成為聯盟當今最優異的防守球員之一。
「我們有機會成為防守強度很高的球隊，」爵士菜鳥Donovan Mitchell也說，「有了Gobert在禁區，外線球員就能放心在防守上全力給予壓力，因為即使外線被過了，內線還有Gobert替我們彌補錯誤。這是非常難得的事。」
爵士隊在下一個球季無疑會面臨許多挑戰，防守端可能不會是唯一需要擔心的部分。然而Gobert也對自己以及球隊有信心，表示相信人們會對爵士隊危機處理的能力刮目相看。
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