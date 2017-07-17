立法院財政等委員會今天(17日)聯席審查前瞻基礎建設第1期特別預算，但朝野立委為了誰該擔任召委主持會議爭執不休，並要求立法院長蘇嘉全主持朝野協商。不過，朝野協商未果，立委們又各自回到委員會中互嗆，「前瞻條例」至今無法進入實質審查。

國民黨團因質疑民進黨團安排王榮璋擔任會議主席違反朝野協商結論，並發文要求立法院長蘇嘉全召集協商，但朝野協商了1個小時，儘管親民黨立委周陳秀霞建議由國民黨擔任一日委員會主席，朝野仍無法達成共識，最後因蘇嘉全另有行程必須離去，協商宣告破局收場。

蘇嘉全會後表示，希望朝野各黨皆能思考輪流主持會議的可能性，但必須同意不能將法案退回或否決，若有需要，晚上仍可再度協商。

朝野協商破局後，藍綠立委又各自回到委員會對峙、互嗆，王榮彰只好再度宣布會議休息，委員會持續空轉。