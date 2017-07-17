購置沱江艦 海巡：展現護衛海疆決心中央廣播電台 (2017-07-17 16:36)
媒體報導指出，海巡署將購買12艘沱江艦，戰時加裝雄三飛彈納海軍指揮。海巡署今天(17日)表示，海巡署推動「籌建海巡艦艇發展計畫」已經報行政院審議，並爭取相關預算，展現政府護衛海疆的決心。
也有報導指出，為了因應南海局勢，南沙太平島近期構築完成多處大口徑火炮陣地，國防部也撥交6門M114型155公厘榴彈砲給海巡署準備強化太平島火力，但是為了避免南海情勢升溫，海巡署將榴彈砲存放南部，若出現敵情威脅才會部署。
對此，海巡署回應表示，關於太平島的防務工作，海巡署與國防部密切配合，並有完善周延規劃，共同防衛國家安全。但相關防務事涉機敏，對於媒體報導內容，海巡署沒有評論。
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