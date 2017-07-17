高齡安養信託 林全肯定中央廣播電台 (2017-07-17 16:46)
台灣邁入高齡化社會，為了使高齡長者生活有更好的照顧，銀行推動信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託，將銀行業務結合安養照護，提升高齡者的生活品質。行政院長林全今天(17日)表示，相關專案辦理至今已經產生成效，有助於維繫老年人和身障者的照顧品質，也符合財產分配目的，他希望在長照制度之外，信託業者能提供客製化服務，讓高齡和身心障礙者有更多選擇。
台灣邁入高齡化社會，銀行業者也搶攻銀髮族市場，針對高齡化社會提供各式金融商品服務，包括高齡者安養信託、以房養老等，將信託業務結合安養照護、醫療服務等功能，達到生活安養的目的。截至今年3月底，有24家信託業者提供安養信託相關商品、安養信託受益人數達6,787人，信託財產本金達新台幣86億多元。
行政院長林全17日出席「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑頒獎典禮」時表示，過去金融機構通常辦理融資貸款或投資理財業務，如今在高齡化照顧扮演角色，這也是很好的社會功能，他希望進一步貫徹。林全說：『(原音)我們也想到，過去看到金融機構通常辦理一般融資貸款，給企業界、個人理財，或財務投資建議，現在金融產業可以進一步在這方面發揮功能，讓很多人在老年時把過去財富用掉，還可以照顧得非常好，這也是很好的社會功能。』
林全表示，除了政府的長照制度之外，他希望金融業者能夠提供客製化的服務，讓高齡和身心障礙者有更多選擇，他也期待看到金融業在安養照護領域有更活耀的表現。
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