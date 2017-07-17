涉政變 土耳其又拘捕115人中央廣播電台 (2017-07-17 16:51)
土耳其國營的安納杜魯新聞社(Anadolu)16日晚上報導，土耳其當局已經下令，要逮捕疑似與1年前流產軍事政變有關的127人。
報導指出，其中115名嫌犯，包括企業家、助產士和記者，已經在西北部泰基爾達格省(Tekirdag)遭到扣押；另外12名嫌犯正由警方追緝中。
這些嫌犯據信都是智慧型手機加密通訊應用程式(app)ByLock的用戶。ByLock由流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭(Fethullah Gulen)設立，土耳其政府指控葛蘭是去年流產軍事政變主謀。
葛蘭始終否認涉及這次流產政變。
在去年流產政變後，土耳其政府展開大規模整肅行動，全國有大約15萬公務員和民營公司人員遭到停職或開除，超過5萬人被捕。此舉令土耳其的西方盟邦和人權團體，關切土耳其的人權狀況，指控土耳其總統艾爾段(Tayyip Erdogan)利用政變清除異議份子。
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