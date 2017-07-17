談兩岸 柯文哲：不接觸便無從發揮軟實力中央廣播電台 (2017-07-17 16:58)
台北市長柯文哲今天(17日)接受網路媒體專訪時指出，台灣應該以軟實力對待中國大陸，說服對岸將受我們的觀念，如果不談判、不接觸、不妥協，軟實力便無從發揮。至於當初以代表夫妻關係的「床頭吵、床尾和」形容兩岸，柯文哲坦言是被記者激到脫稿演出。
台北市長柯文哲17日接受東森新聞雲「雲端最前線」主持人楊文嘉專訪時，被問到對於兩岸關係的看法。
柯文哲表示，他還是主張兩岸和平相處，但對岸該改的還是要改。他指出，蔡英文總統上任以來，雙方一直在「加碼」互嗆，海基、海協也互不往來，台商都很焦慮。他認為兩岸關係對台灣的經濟影響不大，而是影響民心的安定。
柯文哲指出，兩岸都各有其主張及堅持，中國大陸用硬實力對付台灣，一般是十面埋伏、網開一面，對岸卻連網開一面都沒有，所以搞到台灣人很火大。他認為對岸應該思考，兩岸同文同種，溝通沒有問題，台灣卻要去抱美國的大腿，這難道是台灣的錯？他並透露自己曾當面向國台辦主任張志軍說了這段話，還表示「要反省的是你、不是我」，對方則沉默以對。
柯文哲認為台灣應該用軟實力說服對岸接受自己的觀念，但若不接觸，軟實力便無從發揮。柯文哲：『(原音)坦白講如果我是總統，像我們最棒的雲門舞集，我早就補貼他去大陸演出了，因為你要讓他覺得我們是比他高級的，高尚、文雅、文明，可是如果你不談判、不接觸、不妥協，你軟實力無從發揮，所以我常說統戰是他的義務，他一定要統戰你，但是反統戰也是我們的義務，到現在為止，台灣的軟實力還有優勢。』
至於日前以夫妻吵架的「床頭吵床尾和」形容兩岸關係，引發批評，柯文哲則坦言這句話是被記者激出來的，是脫稿演出。
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