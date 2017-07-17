對人民用化武 歐盟加強對敘制裁中央廣播電台 (2017-07-17 17:14)
英國外交大臣強生(Boris Johnson)今天(17日)表示，歐盟將制裁16名敘利亞人，據信這些人涉及動用化學武器攻擊敘利亞平民。這次受到制裁的人士主要是軍方和科學界人士。
強生在出席歐盟外長會議之前表示，這16人將遭到旅遊禁令和凍結資產的制裁。
強生表示，這顯示英國和歐洲友邦的決心，要對抗以化學武器攻擊敘利亞的舉動。
敘利亞政府在今年4月4日，以化學武器攻擊伊德利布省(Idlib province)汗舍孔鎮(Khan Sheikhun)的反抗軍根據地，造成至少70人喪命。
隨後，歐盟在5月間，以侵犯人民的罪名，把對敘利亞的限制措施延長1年。
歐盟已經對敘利亞的240人和67個團體，下達旅遊禁令和凍結資產的制裁。現在又增加制裁的名單。
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