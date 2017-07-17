自2000年禁止進口的日本牛肉，有機會最快於今年9月重回台灣市場。食藥署今天(17日)預告日本、荷蘭、瑞典牛肉及其產品進口規定，有條件解禁這3國的帶骨及去骨牛肉，在預告滿60天後，可比照美國及加拿大牛肉再度進口台灣，松阪牛、神戶牛等睽違已久的日本牛肉可望重新上市。

日本牛肉自2000年3月起因口蹄疫影響，禁止進口台灣，2003年衛生署發布狂牛症疫區禁令，美國、加拿大、日本、荷蘭、瑞典等國牛肉也都遭禁不得進口。

食藥署17日預告日本、荷蘭、瑞典牛肉及其產品的進口規定，食藥署食品組科長吳宗熹表示，荷蘭早在2006年就申請牛肉輸台，日本、瑞典分別在2007、2012年提出申請，經派員到3國實地查核飼料管理、牧場和屠宰場條件，並經專家委員審核通過、跨部會討論後，決定開放這3國的帶骨、去骨牛肉，但迴腸末端、扁桃腺、神經結、脊髓、脊柱等特定風險部位仍不得進口。吳宗熹：『(原音)因為狂牛症發生國家的牛肉，我們還是比較嚴謹的處理，所以就比照跟美國、加拿大牛肉的限制一樣，必須是30月齡以下牛隻的產品，荷蘭因為本身在申請的就提出是12月齡以下的牛肉，所以這次預定開放的限制就是12月齡以下。那除了帶骨牛肉、去骨牛肉，依照食安法的規定，內臟、絞肉以及特定風險物質的部位，是不能輸入的。』

食藥署指出，目前國內牛肉94%由國外進口，仍以美國牛肉、澳洲牛肉占最大宗；早在台灣之前，包括歐盟、美加、新加坡、香港等國都已開放日本等3國的牛肉進口。這3國牛肉未來進口台灣，條件比照美國及加拿大牛肉，必須是健康的牛隻且經過嚴謹的源頭管理及輸入查驗，輸入後也必須明確標示牛肉原產地資訊。

至於日本等3國牛肉何時可進到台灣，食藥署指出，預告期為60天，若外界無太大意見，最快9月中旬便可以公告解禁，如果有業者申請進口，在通過3到5天的邊境查驗，產品就能進入市場。