喀麥隆軍船翻覆 34名軍人失蹤中央廣播電台 (2017-07-17 17:26)
喀麥隆軍方1艘搭載數十名精英「快速干預部隊」(Rapid Intervention Brigade)的軍船，16日在該國西南海域翻覆，根據法新社報導，截至今天(17日)已知有34名軍人失蹤。
喀麥隆國防部長阿索莫(Joseph Beti Assomo)今天在聲明中表示，這艘軍船包括水手在內載有37人，當時正駛往巴卡西市(Bakassi)加油途中，在當地時間16日早上，於林貝市(Limbe)和巴卡西市之間的海域翻覆。
阿索莫說：「直到現在仍有34人失蹤。」他接著說：「3名軍人獲救，但軍船似乎已經沒頂。」
阿索莫說，軍船翻覆的原因至今仍不清楚，但是事件發生當時，海上波濤洶湧。
「快速干預部隊」是喀麥隆打擊北部博科聖地(Boko Haram)激進組織的重要力量之一。雖然博科聖地主要的大本營在奈及利亞東北部，但經常到喀麥隆、查德與尼日境內作亂。
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